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20.02.19 14:22

Центр "Миротворец" провел уникальную спецоперацию: 300 российских наемников дали показания о своей преступной деятельности. ВИДЕО

Волонтеры "Миротворца" создали сеть сайтов, на которых, от имени ЧВК "Вагнер", нанимали боевиков. На эти объявления откликнулись более 300 потенциальных боевиков. Каждый из них проходил собеседования через "Skype", во время которого детально рассказывал "интервьюерам" о своих преступлениях.

Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщил нардеп (НФ) Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Россия в очередной раз доказала, что является государством-террористом. Волонтёры Центра "Миротворец" провели уникальную информационно-психологическую операцию для того, чтобы очередной раз показать, что в России терроризм поощряется на государственном уровне. Волонтеры "Миротворца" создали сеть сайтов, на которых, от имени ЧВК "Вагнер", нанимали боевиков для несения службы в украинском Донбассе и Крыму, Сирии, Африке. На эти объявления, за полтора года работы проекта, откликнулись более 300 потенциальных боевиков, уже имевших опыт пыток и убийств на территории Украины и других стран. Каждый из них проходил собеседования через "Skype", во время которого детально рассказывал "интервьюерам" из ЧВК "Вагнер" о своих преступлениях, называл фамилии командиров своих бандформирований, своих сослуживцев", - рассказал Геращенко.

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"На вопрос: "готов ли ты убивать, пытать за деньги украинцев и, в том числе, крымских татар?", ответ всегда был: "Да! Конечно!". Все данные, полученные после таких "собеседований", пополнили базу "Миротворец" тысячами новых имён и фамилий российских наемников, боевиков и террористов, воевавших в "горячих точках" по всему миру. Апофеозом этой информационно-психологической операции с кодовым названием "За двумя зайцами" был вызов нескольких претендентов на пост наёмника на реальное собеседование в город Симферополь, где они были сданы местной полиции, как украинские диверсанты, приехавшие в Крым взрывать военные объекты", - добавил нардеп.

"Гигабайты информации и сотни часов видео, на которых сотни российских граждан во время "собеседований" признаются в совершении тысяч преступлений, переданы украинским правоохранительным органам для принятия процессуальных решений и оперативной работы. Также, эта операция стала очередным доказательством нарушения Россией международной конвенции о запрете финансирования терроризма. После изучения следователями, часть полученных доказательств будет передана в Гаагу и пополнит доказательную базу в иске Украины против РФ о нарушении данной конвенции. На днях об этой спецоперации на сайте Центра "Миротворец" будет опубликована ссылка на фильм о том, как была задумана и реализована информационная спецоперация "За двумя зайцами". А сейчас, здесь, я публикую "трейлер" к этому документальному фильму", - объяснил Геращенко.

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"Кстати, через 40 минут в Кремле начинается пресс-конференция Владимира Путина. Может быть кому-то из честных журналистов удастся ему задать вопрос о том, кто реально стоит за ЧВК "Вагнера"? Отдельную благодарность приношу спикеру Центра "Миротворец" Евгению Вольнову и его коллегам "пранкерам"-патриотам за колоссальную работу по выявлению и фиксацию сотен боевиков по методике информационно - психологических операций разработанным волонтёрами Центра "Миротворец", - резюмировал нардеп.

Центр Миротворец провел уникальную спецоперацию: 300 российских наемников дали показания о своей преступной деятельности 01
Центр Миротворец провел уникальную спецоперацию: 300 российских наемников дали показания о своей преступной деятельности 02

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