Временным руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков

Как сообщает ГСА Украины, им стал Алексей Жуков, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что Жуков с 28 марта 2018 года занимает должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом Государственной судебной администрации Украины.
Решение о назначении в. и. о. руководителя аппарата ВАС принято во исполнение требований закона "О судоустройстве и статусе судей" до назначения руководителя аппарата этого суда в соответствии с процедурами, определенными законодательством.
Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда будет осуществлять следующее:
- регистрацию новосозданного суда как юридического лица;
- обеспечение необходимых действий для надлежащего начала его работы;
- представительство такого суда как органа государственной власти в отношениях с другими органами государственной власти, органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.