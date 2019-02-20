Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.02.19 15:10

Временным руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков

Государственная судебная администрация назначила временно исполняющего обязанности руководителя аппарата Высшего антикоррупционного суда.

Временным руководителем аппарата Высшего антикоррупционного суда стал Алексей Жуков

Как сообщает ГСА Украины, им стал Алексей Жуков, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Жуков с 28 марта 2018 года занимает должность заместителя начальника управления по вопросам объектов государственной собственности - начальника отдела администрирования недвижимым имуществом Государственной судебной администрации Украины.

Решение о назначении в. и. о. руководителя аппарата ВАС принято во исполнение требований закона "О судоустройстве и статусе судей" до назначения руководителя аппарата этого суда в соответствии с процедурами, определенными законодательством.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Антикоррупционный суд не пустили тех, кто преследовал активистов Майдана, - Порошенко

Временно исполняющий обязанности руководителя аппарата суда будет осуществлять следующее:

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Антикоррупционный суд можно создать еще до выборов, - Холодницкий

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100