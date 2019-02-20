Гриценко проигнорировал заседание ВСК по хищениям в армии. По результатам работы комиссии начато уголовное производство, - Винник

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ с места событий.

На заседании присутсвовали глава ВСК Иван Винник (БПП), нардепы Александр Бригинец (БПП) и Андрей Тетерук (НФ).

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Иван Винник вспомнил события пятилетней давности, отметив, что сегодняшние события имеют причинно-следственную связь с прошлыми.

На заседании должны были озвучить данные работы парламентской комиссии и экспертиз по поводу растраты средств армии 2004-2017 гг.

По словам Винника, на заседание Комитета были приглашены экс-министр обороны Анатолий Гриценко и глава Генштаба времен Гриценко Кириченко для дачи показаний по поводу снятия с вооружения армии действующих образцов оружия.

Никто из них не явился.

"Рефлексивно отреагировал один, Анатолий Гриценко, который сейчас по стечению обстоятельств баллотируется на пост президента. Он сказал, что у него нет времени, хотя потенциального будущего главнокомандующего должен интересовать комитет по безопасности. Гриценко написал нам ответ, заявив, что готов дать ответы на все вопросы в письменной форме", - сказал Винник.

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По словам Винника, ВСК подготовит Гриценко письменный запрос и ожидает от него ответа, как он и обещал.

Также Винник сообщил, что по результатам работы Комиссии правоохранители возбудили уголовное производство.

Винник подчеркнул, что Гриценко утверждает, что не продавал военное имущество.

В опровержение его словам Винник привел письма и обращения Гриценко времен его пребывания в должности министра обороны, в которых он просит ускорить процесс продажи определенного имущества или земли, либо же в которых он высказывает сожаление о том, что Кабмин запретил ему продавать определенные объекты.

"То есть, честный полковник банально врет", - сказал Винник.

Винник сообщил, что даже если Гриценко собственноручно не подписывал акты о продажах, то подпись ставил назначенный им глава соответствующей комиссии

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По словам Винника, продажа осуществлялась через "Укрспецэкспорт".

Также Винник вспомнил о продаже рекреационных земель в Одесской области.

Анализируя работу Минобороны Еханурова и Иващенко, по словам Винника, была обнаружена ещё одна преступная схема. Так, за ремонт техники Минобороны расплатилось авиационной техникой. Как подчеркнул Винник, эта оплата была номинальной, тогда как куда делась авиационная техника - неизвестно. Данный приказ был издан на стыке руководства Минобороны Еханурова и Иващенко, поэтому в ВСК для дачи объяснений просят прийти их обоих на следующее заседание комиссии.

Также принято решение, что если они не явятся, то тогда ВСК попросит дать объяснения тогдашнего премьер-министра Юлию Тимошенко.

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Как отметил Бригинец, это не нужно воспринимать как политическую заангажированность и давление. По его словам, наилучшим вариантом был бы приход Гриценко и Тимошенко для объяснений. Его поддержал Тетерук, отметив, что в Комитет входят представители всех фракций.

"Пусть они объясняют, это абсолютно открытый процесс", - сказал он, выразив уверенность в том, что дело должно дойти до суда.

На вопрос, в чем была польза для Гриценко и других министров продавать имущество по заниженным ценам, Винник заявил, что считает это госизменой. Также, по его словам, проверяется возможность получения министрами материальной выгоды.

"Это халатность, глупость или непрофессиональность. Хотя в Уголовном кодексе глупость определяется как халатность",- сказал он.

Напомним, ранее временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. Анатолий Гриценко был министром обороны в 2005 - 2007 гг.