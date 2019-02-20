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20.02.19 16:13

Оккупации Крыма могло не быть, если бы полуостров был крымскотатарской национальной автономией, - Умеров

Украина могла бы не допустить оккупации Крыма Россией, если бы до этого предоставила полуострову статус национальной автономии крымских татар.

Оккупации Крыма могло не быть, если бы полуостров был крымскотатарской национальной автономией, - Умеров

Об этом заявил заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ильми Умеров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН".

По словам Умерова, сегодня предоставление такого статуса оккупированному полуострову предоставило бы Украине дополнительный козырь в борьбе за его возвращение.

На вопрос, можно ли было избежать аннексии, Умеров ответил: "Конечно... Крымскотатарский народ должен реализовать естественное право на самоопределение. Если бы 15-20 лет назад Украина рассмотрела этот вопрос, и Крым был бы крымскотатарской автономией в составе Украины, я думаю, Россия не смогла бы его назвать "сакральной русской землей" и совершить то, что совершила. Это один из вариантов того, что аннексии Крыма, захвата территорий могло не быть".

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По его словам, в Меджлисе рассчитывают, что президент Украины внесет в Верховную Раду проект изменений в Конституцию относительно автономии крымских татар.

"Что это даст? В ситуации, в которой сейчас Крым находится, реально для жителей сразу ничего не даст. Но даст Украине возможность иметь еще больше доводов для деоккупации и возвращения Крыма. Можно будет говорить не только о возвращении территории, но и о реализации прав коренного крымскотатарского народа в Украине. Можно будет свои доводы и претензии на Крым усиливать фактором восстановления прав крымскотатарского народа", – заявил заместитель председателя Меджлиса.

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