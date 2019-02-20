Почти 50% обещаний кандидатов в президенты не касаются полномочий главы государства, - КИУ

Об этом аналитик Комитета избирателей Украины Денис Рыбачок заявил на конференции по случаю 25-летия КИУ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Почти половина того, что обещают кандидаты в президенты, не относится к полномочиям Президента. Полномочия Президента и его компетенции достаточно четко выписаны в статье 106 Конституции Украины", – подчеркнул Рыбачок.

Аналитики КИУ определили топ-5 тем, о которых пишут кандидаты в своих программах.

"На первом месте вопросы экономики. В среднем 31% каждой программы кандидата – это экономический блок. Это вопрос того, как привлечь в Украину инвестиции, что делать с налогами, создание новых рабочих мест, зарплаты, тарифы, социальные выплаты, пенсии и так далее", – информирует Рыбачок.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Только кого-то поймаем, сразу уши оторву", - Гриценко о том, как будет бороться с коррупцией, если станет президентом

В результате, по его словам, кандидаты в президенты говорят об экономике вдвое больше, чем о безопасности, армии и внешней политике, вместе взятых.

На втором месте – вопросы правовой политики, они упоминаются в 11% программ.

"Только третье место в программах – это вопросы безопасности и армии", – сказал Рыбачок, уточнив, что среднем 8% программ акцентируют внимание именно на этом.

Также на Цензор.НЕТ: Не поленился изучить программы кандидатов и у большинства не нашел пункта о вступлении в НАТО и ЕС, - Порошенко

"Еще 20% – это общие слова, красивые истории из жизни кандидатов и очень хорошие эпитеты", – рассказал Рыбачок.

Аналитик также отметил, что в предвыборных программах имеющийся негативный тренд – часть кандидатов пропагандируют недемократические практики.

"Уже сейчас ряд кандидатов публично призывают к введению смертной казни в Украине ... хотя есть решение Конституционного суда из далекого 1999 года, где вообще было признано, что смертная казнь в принципе противоречит Конституции Украины", – замечает Рыбачок.

Смотрите также: У Порошенко хотят раздать по тысяче грн 6 миллионам людей, - Тимошенко заявила о попытке фальсификации выборов. ВИДЕО

Среди негативных тенденций, по оценке КИУ, и то, что половина рейтинговых кандидатов обещают полностью отменить неприкосновенность народных депутатов, президента, судей. Отдельные кандидаты спекулируют на идеях отзыва избирателями депутатов и президента. Массово получают распространение идеи референдумов, которые предлагается проводить в обход парламента и определенных процедур, которые должны быть определены законом.

По анализу КИУ, из 12 самых рейтинговых кандидатов 8 прямо поддерживают вступление Украины в НАТО и сближение с ЕС, хотя их программы не соответствуют демократическим европейским практикам.

Как заметил Рыбачок, ни международные стандарты, ни национальное законодательство не устанавливают критерии, по которым можно было бы определить содержательность или бессодержательность избирательной кампании.

Также на Цензор.НЕТ: Телеканалы Фирташа, Ахметова, Медведчука, Пинчука отказались от критики Порошенко, - исследование. ИНФОГРАФИКА

"Предвыборная программа – это определенный план действий, подробный документ, в котором кандидат расписывает, что он будет делать в течение следующих 5 лет своих полномочий, компетенции и так далее. По-хорошему, качественная предвыборная программа – это готовый план действий правительства, готовый документ, который надо взять и выполнять", – отметил Рыбачок.

Он добавил, что в Украине кандидаты воспринимают программу через призму предвыборной агитации, а к реальному плану действий программа ни одного кандидата не имеет отношения.

Рыбачок подчеркнул также, что избиратели должны требовать от кандидатов качественных программ, а не обещаний. Однако, по статистике, около 80% избирателей не читают предвыборные программы кандидатов.