Кабмин утвердил Стратегию развития национальной системы крови до 2022 года

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Стратегия предусматривает реорганизацию службы крови на трех уровнях – национальном, региональном и госпитальном.

Реорганизация на национальном уровне предусматривает создание Трансфузиологического центра, осуществляющего функции управления и мониторинга системы крови; на региональном уровне – создание 11 центров крови, которые будут централизовано заготавливать, тестировать, перерабатывать, хранить и распределять донорскую кровь и ее компоненты; на госпитальном – создание 385 больничных банков крови в составе учреждений здравоохранения.

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Согласно сообщению, развитие системы крови в Украине будет базироваться на бесплатном добровольном донорстве крови. Также будет введен единый национальный реестр доноров и электронная медицинская информационная система в учреждениях системы крови и учреждениях здравоохранения для оперативного контроля оборота компонентов крови.

Финансирование системы будет осуществляться из нескольких источников: государственного и местных бюджетов, средств международных партнеров, а также за счет механизмов государственно-частного партнерства.

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В целом реализация предложенной стратегии оценивается примерно в 6,5 млрд грн до 2022 года.