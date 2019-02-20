На Буковине пограничники открыли огонь по контрабандистам: двое раненых

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Контрабандисты пытались перенести около 20 ящиков сигарет, однако во время патрулирования территории их заметили пограничники.

"Заметив военнослужащих, бросили около 20 ящиков сигарет и начали убегать. Но уже через несколько минут, поняв, что их гораздо больше, чем пограничников, вернулись чтобы применить силу против наряда и отбить брошенный товар", - говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за этого пограничники были вынуждены применить оружие.

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"В результате два человека получили пулевые ранения нижних конечностей. Данные граждане уже доставлены в городскую больницу", - добавляют в ГПСУ.

Пограничники проинформировали об инциденте полицию и другие правоохранительные органы.

"Сопротивление законным действиям пограничников во время выполнения последними обязанностей по охране границы недопустимо", - отметили в ведомстве.

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