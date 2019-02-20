Мангер уже дважды отказался от дачи показаний, не желает помочь установлению истины в деле об убийстве Гандзюк, - СБУ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ в Фейсбуке.

В тексте отмечается: "Служба безопасности Украины информирует общественность, что в ходе судебного заседания Владислав Мангер неоднократно подчеркивал готовность предоставить показания следствию по поводу предъявленного ему подозрению в совершении организации убийства Екатерины Гандзюк, а также выдвинутой им версии о якобы причастности к этому преступлению сотрудника СБ Украины Даниила Доценко и пройти экспертное исследование с использованием компьютерного полиграфа.

Однако, 15 февраля 2019 во время проведения допроса в качестве подозреваемого Мангера, последний никаких показаний не давал, воспользовавшись положениями ст. 63 Конституции Украины.

Более того, 20 февраля 2019 на предложение следователя дать показания по поводу подозрения Мангер, ссылаясь на надуманные, по мнению органа досудебного расследования, приводы, повторно отказался их давать.

Такая позиция Мангера противоречит сделанным его заявлениям во время судебного разбирательства и свидетельствует о нежелании подозреваемого способствовать установлению истины в уголовном производстве и сознательное уклонение от участия в экспертном исследовании с использованием компьютерного полиграфа.

Вместе с тем, орган досудебного расследования призывает сторону защиты не делать голословных заявлений по поводу предмета доказывания, необоснованно обвиняя при этом в совершении особо тяжкого преступления сотрудника СБ Украины, а, следуя своих процессуальных обязанностей, способствовать реализации задач уголовного судопроизводства, определенных ст. 2 УПК Украины".

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Напомним, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского главы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн.

Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес своего подзащитного залог в размере 2 497 300 гривен. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.

Владислав Мангер вернулся в Херсон и 18 февраля вышел на работу.

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