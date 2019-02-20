Россия хочет пустить поезда в оккупированный Крым

Об этом президент страны-агрессора Владимир Путин заявил в послании к Федеральному собранию, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Видели, уже сделан обход вокруг Краснодара и подход к этой транспортной развязке с Кавказского побережья", – сказал он.

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По словам Путина, железнодорожное движение по Керченскому мосту "даст возможность мощно развивать и Крым, и Севастополь".

Ранее сообщалось, что на железнодорожной части Керченского моста начали устанавливать шумозащитные экраны и стойки освещения.

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Мост с территории России на оккупированный полуостров открыли в 2018 году. Согласно результатам опроса российского "Левада-центра", 47% респондентов-россиян считают открытие моста главным событием прошлого года.

При этом, по данным украинского Министерства по вопросам временно оккупированных территорий, опоры Керченского моста на отдельных участках за год передвинулись на расстояние до девяти сантиметров.

В случае обрушения моста его фрагменты могут перекрыть судоходство в Керченском проливе, отрезав Черное море от Азовского, считают в ведомстве.