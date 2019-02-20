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20.02.19 17:51

Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН

Президент Украины Петр Порошенко начал выступление на заседании Генеральной Ассамблеи ООН по ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Порошенко.

Во время выступления Президент подчеркнул, что сегодня "пятая годовщина с начала иностранной вооруженной агрессии против Украины".

"В течение пяти лет народ Украины живет в условиях длительного в современной истории Европы горячего конфликта. Россия начала войну против своего соседа, которого называет "братским" и не демонстрирует никакого намерения останавливаться", - сказал Порошенко.

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Он напомнил, что "сначала РФ захватила Крым, а затем превратила Донбасс в поле боя, а дальше распространила свою агрессию на Азовское и Черное моря и Керченский пролив".

"Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек и более 28 тыс. человек получили ранения. И эта цифра включает также 298 пассажиров рейса МН17, который был сбит в июля 2014 года российскими военными из ракетной системы БУК", - заявил Порошенко.

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