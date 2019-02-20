Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Порошенко.

Во время выступления Президент подчеркнул, что сегодня "пятая годовщина с начала иностранной вооруженной агрессии против Украины".

"В течение пяти лет народ Украины живет в условиях длительного в современной истории Европы горячего конфликта. Россия начала войну против своего соседа, которого называет "братским" и не демонстрирует никакого намерения останавливаться", - сказал Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Порошенко наградил за мужество и заслуги участников Революции достоинства, волонтеров и общественных деятелей

Он напомнил, что "сначала РФ захватила Крым, а затем превратила Донбасс в поле боя, а дальше распространила свою агрессию на Азовское и Черное моря и Керченский пролив".

"Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек и более 28 тыс. человек получили ранения. И эта цифра включает также 298 пассажиров рейса МН17, который был сбит в июля 2014 года российскими военными из ракетной системы БУК", - заявил Порошенко.

Збройна агресія РФ забрала життя 13 тис. осіб і більше 28 тис. осіб зазнали поранень. І ця цифра включає також 298 пасажирів рейсу МН17, який був збитий у липні 2014 року російськими військовими з ракетної системи БУК. — Петро Порошенко (@poroshenko) 20 лютого 2019 р.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": С начала суток террористы 4 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя 120- и 82-мм минометы, СПГ и пулеметы, - Минобороны