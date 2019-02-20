Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
20.02.19 18:01

На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко на заседании Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что российские вооруженные формирования имеют 496 танков на Донбассе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Twitter Порошенко.

"На Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков. Для вашей информации: это больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии. Именно Украина сдерживает эту русскую силу - силу, которая насчитывает 938 бронированных боевых машин, 128 РСЗО, 776 артиллерийских систем", - отметил Президент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100