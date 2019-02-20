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20.02.19 18:07

Россия готовится к военному удару по Украине. Реальной является эскалация до уровня полномасштабной войны, - Порошенко в Генассамблее ООН

Дальнейшая эскалация агрессивных действий Российской Федерации в отношении Украины до уровня полномасштабной войны уже не является нереальной ввиду концентрации у украинской границы крупной группировки ВС РФ.

Россия готовится к военному удару по Украине. Реальной является эскалация до уровня полномасштабной войны, - Порошенко в Генассамблее ООН

Как передает Цензор.НЕТ,  со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил глава Украинского государства Петр Порошенко  в ходе дебатов Генассамблее ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины в среду в Нью-Йорке.

"Военные эксперты однозначно определяют, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль. Поэтому дальнейшая эскалация до уровня полномасштабной войны не является уже нереальной перспективой", - сказал П.Порошенко.

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