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20.02.19 18:13

Порошенко: Пришло время лишить РФ права вето в Совбезе ООН хотя бы в вопросах российской агрессии против Украины

Пришло время лишить права вето в Совете Безопасности ООН Российскую Федерацию за ее агрессивное поведение против Украины,

Порошенко: Пришло время лишить РФ права вето в Совбезе ООН хотя бы в вопросах российской агрессии против Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфас-Украина, такое заявление сделал украинский президент Петр Порошенко в ходе дебатов Генассамблеи ООН "ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке..

"Возможно, пришло время поставить Россию на место – начать с лишения ее права вето, по крайней мере, когда речь идет о вопросах российской агрессии против Украины?" - сказал П.Порошенко.

Он напомнил, что в 1939 году за свое агрессивное поведение Москва была исключена из Лиги Наций, что, по его мнению, было "правильным и оправданным ходом".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженная агрессия РФ унесла жизни 13 тыс. человек, - Порошенко выступает в Генассамблее ООН

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