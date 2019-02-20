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20.02.19 18:20

42 танка, 20 гаубиц и 15 крупнокалиберных минометов обнаружены наблюдателями ОБСЕ у наемников РФ в районе Мирного и Круглика

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали танки, артиллерию и минометы возле оккупированных Мирного и Круглика на Луганщине.

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Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Так, 16 февраля, за пределами выделенных мест хранения вооружения неподалеку Мирного (к юго-западу от Луганска) БПЛА наблюдателей ОБСЕ зафиксировал 8 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика", 12 буксируемых гаубиц Д-30 "Лягушка", 21 танк (11 Т-64 и 10 Т-72) и 15 минометов 2Б11 "Сани" калибра 120 мм.

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Кроме того, в том же районе, но у поселка Круглик, наблюдатели СММ обнаружили 21 танк оккупантов (11 Т-64 и 10 Т-72).

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что подобные действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации в очередной раз демонстрируют нежелание соблюдать Минские договоренности по отводу вооружения по всей линии разграничения сторон и о заинтересованности в дальнейшем обострении конфликта", - говорится в сообщении.

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