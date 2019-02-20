С начала суток враг открывал огонь девять раз, ранен боец ОС, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС, с полуночи до шести часов вечера 20 февраля противник девять раз обстрелял позиции наших войск, из них восемь раз - с применением вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 101 мина калибров 120 и 82 мм.

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В полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" враг шесть раз обстрелял наши опорные пункты, в частности из минометов калибра 120 мм (вблизи Лебединского, Водяного, Широкино), автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов (вблизи Лебединского и Водяного), в районе Марьинки огонь по нашим позициям вел вражеский снайпер.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты осуществили три обстрела позиций подразделений Объединенных сил: из минометов калибра 120 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Катериновка; дважды из минометов 120-го и 82-го калибра, автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - в районе хутора Вольного.

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"Один военнослужащий Объединенных сил ранен. Подразделения, на которые осуществлялся огневое воздействие, ответили противнику из штатного вооружения, которое не запрещено минскими соглашениями. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 19 февраля враг выпустил по позициям ВСУ почти 400 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм, трое украинских воинов получили ранения.

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