Харьковская прокуратура расследует невыполнение решения суда о приостановке повышения стоимости проезда в электротранспорте

Прокуратура области внесла в ЕРДР сведения по ч. 2 ст. 382 УК Украины (умышленное невыполнение судебного решения должностными лицами), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

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"Речь идет о решении Харьковского окружного административного суда от 19 февраля 2019 года по иску о приостановлении решения исполнительного комитета горсовета о повышении тарифов на проезд в метрополитене, трамваях и троллейбусах.

Согласно ему, на время рассмотрения жалобы по существу, действие новых тарифов, введенных с 7 февраля 2019 года, приостановлено. То есть стоимость проезда должна быть такой, которая была до введения новых тарифов. Однако должностные лица Харьковского городского совета не выполнили решение суда. По состоянию на утро 20 февраля тарифы в общественном транспорте не были приведены в соответствие", - отмечается в сообщении.

Напомним, 6 февраля исполком горсовета Харькова принял решение о повышении стоимости проезда в метро до 8 гривен, а в троллейбусах и трамваях – до 6 гривен. Решение было оспорено в суде. 19 февраля суд приостановил решение исполкома о новых тарифах.

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