Евросоюз призывал к освобождению украинских политзаключенных и военнопленных

"ЕС выражает свою озабоченность милитаризацией Крымского полуострова, Черного и Азовского морей… Нет оправданий использованию военной силы со стороны России. Агрессивные действия РФ влияют на ситуацию в области безопасности во всем регионе Черного моря. ЕС призывает к скорейшему и безусловному освобождению всех задержанных военнослужащих Украины и возвращению всех захваченных судов", - сказал он в ходе дебатов на Генеральной Ассамблеи ООН "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины" в среду в Нью-Йорке, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина

Представитель ЕС заявил, что в Брюсселе ожидают от России обеспечения свободного судоходства в Азовском море.

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Кроме того, постпред также призвал стороны конфликта на Донбассе к выполнению Минских соглашений.

Он напомнил о приверженности ЕС украинской территориальной целостности, суверенитету и независимости.

"ЕС призывает к освобождению приблизительно 70 заключенных, которые удерживаются на Крымском полуострове и в России", - добавил дипломат.

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