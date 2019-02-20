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20.02.19 19:31

За растаможку самой дорогой "евробляхи" владелец заплатил 766 тысяч грн, - ГФС

Самым дорогим растаможенным авто на еврономерах за последние 3 месяца оказался легковой автомобиль Porshe 911 TURBO S 2013 выпуска. За его оформление владелец заплатил 766,1 тысячи гривен.

евробляхи

Как передает Цензор.НЕТ, об этом  сообщает Громадське ТВ.

Отмечается, что таможенная стоимость автомобиля составляет 83,1 тысячи долларов.

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Кроме этого, в перечень самых дорогих автомобилей на еврономерах, которые украинцы растаможивали течение действия льготного периода, вошли Porshe CAYENNE S 2015 выпуска (стоимость которого составляет 76 тысяч долларов) и Bentley Flying Spur 2014 выпуска (стоимость составляет 74,5 тысячи долларов). За растаможку этих автомобилей владельцы заплатили 705 000 гривен и 727,9 тысячи гривен соответственно.

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