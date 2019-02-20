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20.02.19 19:34

Директор коммунального предприятия на Сумщине требовал 70 тысяч гривен взятки за загрузку и доставку 20 грузовиков песка, - прокуратура

Прокуратура Сумской области совместно со Следственным управлением Национальной полиции по материалам Управления защиты экономики в Сумской области разоблачила преступную деятельность директора одного из коммунальных предприятий исполнительного комитета Лебединского городского совета.

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Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области, чиновник, злоупотребляя властью и с целью незаконного обогащения реализовывал песок и предоставлял в пользование транспортные средства предприятия без заключения соответствующих договоров.

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В частности, указанный служащий требовал от физического лица неправомерную выгоду в сумме 70 тыс грн за загрузку и доставку 20 грузовиков песка. В среду, 20 февраля 2019 года, прокуратура задокументировала факт передачи 63 тыс грн, а накануне руководитель коммунального предприятия получил еще более 7 тыс грн.

В настоящее время проводятся следственные действия, решается вопрос об уведомлении чиновника о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

В прокуратуре уточняют, что санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.

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