Предприятия, работающие на оккупированном Донбассе, платят 7-8 млрд грн налогов в бюджет Украины, - глава Госказначейства Слюз

Об этом сообщила глава Государственной казначейской службы Украины Татьяна Слюз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Эта сумма исчисляется миллиардами. По государственному бюджету и по местным, если я не ошибаюсь, это порядка 7-8 миллиардов", - сказала Слюз. Она пояснила, что речь о предприятиях, перерегистрированных на территориях, подконтрольных украинским властям, но производственные мощности которых остаются на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

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"Сумма полученных средств зачисляется на счета военно-гражданских администраций областей", - добавила глава Госказначейства. Она напомнила, что Госказначейство никаких бюджетных платежей на оккупированных территориях не проводит.

По информации Госказначейства, в 2017 году Украина получила с оккупированных территорий Донецкой области чуть больше 1 миллиарда гривен налогов и несколько меньше этой суммы – с оккупированных территорий Луганской области.

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