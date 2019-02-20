Евросоюз обновил визовые правила и увеличил сбор до 80 евро

Соответствующие изменения в визовый кодекс ЕС были утверждены в среду, 20 февраля, послами европейских стран, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Евросоюз обновляет собственные визовые правила с целью улучшения условий для легитимных путешествий и увеличения количества имеющихся инструментов для ответа на вызовы, связанные с нелегальной миграцией", - говорится в сообщении на сайте Европейского Совета.

Новые правила, в частности, предусматривают, что заявки на визу могут подаваться за 6 месяцев, но не позднее, чем за 15 дней до предусмотренного путешествия. При этом апликантам предоставляется возможность заполнять представления в электронной форме. Для тех граждан третьих стран, которые регулярно путешествуют в ЕС и имеют положительную визовую историю, могут выдаваться многократные визы сроком от одного до пяти лет.

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В то же время размер визового сбора возрастет с 60 до 80 евро. "С тем, чтобы обеспечить странам-членам возможность лучше покрывать расходы на оформление визы без создания помех для получателей виз визовый сбор будет увеличен до 80 евро", - говорится в документе.

Дети до 16 лет будут лишены необходимости уплаты визового сбора.

Упомянутые выше правила касаются выдачи так называемых краткосрочных виз, которые позволяют гражданам третьих стран находиться на территории ЕС не более 90 дней в течение периода в 180 дней. На Украину упомянутые правила не распространяются, так как она имеет безвизовый режим поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны.

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