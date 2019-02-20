Четверть непривитых от кори вовремя школьников Львовщины уже вакцинированы, - Минздрав

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минздрава, со стартом спецоперации во Львовской области значительно увеличилось динамика прививок среди детей, которые в свое время пропустили вакцинацию против кори. Если в ноябре и декабре прошлого года пропущенные прививки получили по 2500 детей (2569 и 2449 соответственно), то в январе - 8564 ребенка, а за 20 дней февраля - 12573.

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"МЗ Украины благодарит всех, кто принял участие в проведение кампании и помогает мотивировать родителей защищать своих детей от заболевания. Напоминаю, что обязательным условием для прививки является предоставление согласия родителей", - отметила Ольга Стефанишина, заместитель министра здравоохранения Украины.

Напомним, 18 февраля во Львовской области начался второй этап спецоперации для повышения уровня охвата прививками против кори школьников. В некоторых школах прививки будут делать мобильные бригады врачей, а там, где это удобнее, детей будут вакцинировать в ближайших поликлиниках. Согласно данным верификации школьников по состоянию на 1 февраля, на Львовщине было до 50 000 детей, не защищенных от кори.

После завершения спецоперации во Львовской области аналогичные меры будут осуществлять и в других областях Украины.

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Специальные мероприятия реализуют в соответствии с решением заседания Оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины по реагированию на ситуацию по распространению кори в Украине, утвержденного приказом МЗ Украины от 21 декабря 2018 года №2401. Такая спецоперация стала первой в истории независимой Украины. Подобные мероприятия уже инициированы и в Винницкой области.

Специфического лечения кори не существует - предотвратить заболевание может только вакцинация. По состоянию на 14 февраля в регионах есть 1006096 доз вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.