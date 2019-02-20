В одном из ресторанов Киева обнаружен вор в законе Нодар Руставский и российский авторитет Полузверь. Решается вопрос их выдворения, - Аброськин. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Аброськин отметил: "Сегодня во время проведения оперативно-профилактических мероприятий сотрудниками криминальной полиции совместно с Центральным межрегиональным управлением в городе Киеве и Киевской области Госмиграции Украины в одном из столичных ресторанов был обнаружен вор в законе "Нодар Руставский", а также преступный российский авторитет "Полузверь" и их "сторонники".

В отношении этих "уважаемых граждан" решаются вопросы о выдворении за пределы нашей страны вон".

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