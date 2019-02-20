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20.02.19 20:22

За 2018 год население Украины сократилось на 233 тыс. и составляет 42,1 млн человек, - Госстат

По предварительным подсчетам, численность населения Украины по состоянию на 1 января 2019 года составляет 42,1 млн человек.

За 2018 год население Украины сократилось на 233 тыс. и составляет 42,1 млн человек, - Госстат

Об этом сообщает Государственная служба статистики, информирует Цензор.НЕТ.

"Численность населения в Украине, по оценке на 1 января 2019 г. составляла 42 153,2 тыс. человек. В течение 2018 г. численность населения уменьшилась на 233,2 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на 100 умерших в Украине приходится 57 родившихся.

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Данные по расчету (оценке) численности населения охватывают все регионы Украины, кроме временно оккупированной территории АР Крым , г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

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