Призываю власти Украины соблюдать конфиденциальность источников журналистов, - Дезир о решении суда по "Новому времени"

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ОБСЕ, 4 февраля Печерский районный суд уполномочил Генеральную прокуратуру на доступ к некоторым документам, принадлежащим издательству "Медиа-ДК", которому принадлежит "Новое время". Суд также позволил доступ к некоторой внутренней переписке по электронной почте между СМИ и журналистом Иваном Верстюком.

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Как сообщается, судебное решение относится к предполагаемому нарушению тайны уголовного расследования после публикации Верстюком в "Новом времени" в 2016 году статьи о коррупционном деле с участием одного из тогдашних прокуроров высокого уровня.

"Право журналистов на защиту конфиденциальных источников является ключом к свободной прессе и журналистским расследованиям, - сказал Дезир. - Я призываю власти соблюдать эту конфиденциальность, особенно когда журналисты освещают вопросы, представляющие общественный интерес".

Напомним, 13 февраля в редакцию "Нового времени" пришел следователь ГПУ с постановлением Печерского суда с разрешением открыть прокурорам полный доступ к внутренним документам редакции и ко всем материалам, которые присылал на e-mail издания журналист Иван Верстюк.

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Представитель Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко заявил, что судом предоставлено разрешение на временный доступ к вещам и документам в издании "Новое время" из-за "разглашения материалов следствия" изданием в материале Верстюка. Поводом была статья "Бриллиантовая дочь" 2016 года о стоимости обучения в Британии дочери зампрокурора Киевской области с фотокопиями документов от МВД Великобритании для ГПУ, что и нарушило тайну следствия.

По мнению генпрокурора Юрия Лысенко, доступ к внутренним документам редакции издания "Новое время" и документам журналиста издания Ивана Верстюка не является ущемлением журналистской деятельности.