Московский суд уже отклонил апелляции об изменении меры пресечения 20 военнопленных украинских моряков, - Полозов

Как сообщил в Facebook адвокат Николай Полозов, заседание проходило в закрытом режиме по ходатайству следствия ФСБ, информирует Цензор.НЕТ.

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В ходе заседания судом было удовлетворено ходатайство адвокатов о приобщении резолюции ПАСЕ.

"Итоговый результат рассмотрения жалоб был предсказуем, как и в отношении 16 военнопленных, чьи жалобы были рассмотрены ранее, в отношении шестой четверки суд отказал в удовлетворении жалоб и оставил постановление Лефортовского районного суда о продлении сроков содержания под стражей до конца апреля в силе", - отмечает адвокат.

По его словам, дата нового рассмотрения пятой четверки военнопленных еще не назначена. Отметим, что это дело было снято с рассмотрения из-за ненадлежащими образом подготовленного перевода процессуальных документов на украинский язык.

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Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.