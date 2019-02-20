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20.02.19 21:40

Кабмин утвердил Национальный план управления отходами до 2030 года

Правительство на своем заседании одобрило Национальный план управления отходами до 2030 года.

отходы

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

Ключевыми параметрами Нацплана являются:

По словам вице-премьер-министра - министра регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадия Зубко утверждение Национального плана получило положительную оценку от представительства ЕС в Украине.

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"Органы власти на местах и ​​местное самоуправление должны уже сейчас готовить региональные планы управления отходами. Уже сейчас нужно активно использовать инструменты межмуниципального сотрудничества, готовить кадры, которые будут работать в сфере управления отходами", - отметил Зубко.

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