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20.02.19 22:16

Порошенко обсудил с главой ООН Гутеррешем введение миротворцев на Донбасс и передал ему обращение от украинцев усилить давление на РФ

Президент Украины Петр Порошенко 20 февраля в Нью-Йорке передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращения от украинцев с призывом усилить давление на РФ для освобождения захваченных украинских военных моряков и использовать все возможности, которые есть у генсека согласно Уставу ООН, для решения этой проблемы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об  этом сообщила пресс-служба президента.

Обращение подписали десятки тысяч украинцев, среди которых – бывший заложник террористов на Донбассе Владимир Жемчугов, начальник Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Игорь Гордийчук, актриса Ада Роговцева, религиовед, бывший заложник террористов Игорь Козловский и другие.

"Украинцы, которые собирали подписи в поддержку наших моряков, просили меня передать вам эти обращения, учитывая вашу важную роль и возможности в освобождении наших моряков, задержанных с нарушением всех международных норм. Это настоятельная просьба", – сказал Порошенко Гутеррешу.

Президент Украины и генсек ООН обсудили шаги по выполнению резолюций Генассамблеи ООН, касающихся территориальной целостности Украины, прав человека в оккупированном Крыму и демилитаризации полуострова, а также вопросы введения на Донбасс миротворческой миссии ООН и освобождения политзаключенных украинцев. 

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Порошенко обсудил с главой ООН Гутеррешем введение миротворцев на Донбасс и передал ему обращение от украинцев усилить давление на РФ 01

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