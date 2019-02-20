Ситуация в Азовском море является одним из приоритетов повестки дня Евросоюза, - представитель ЕС при ООН Альмейда

С таким заявлением выступил в среду на заседании Генассамблеи ООН по ситуации в Украине постоянный представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Альмейда, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Ситуация в Азовском море является одним из приоритетов нашей повестки дня. Европейский союз выражает самое серьезное беспокойство в связи с опасным ростом напряженности в Азовском море и Керченском проливе и нарушениями со стороны РФ международного права, что привело к захвату украинских судов и их команд Россией, а также к обстрелу, в результате которого были ранены несколько украинских военнослужащих", - подчеркнул представитель Евросоюза.

Он подчеркнул, что применению военной силы со стороны России нет оправдания. "Агрессивные действия РФ также влияют на ситуацию безопасности в регионе Черного моря", - подчеркнул Вале де Альмейда.

Кроме того, он призвал Россию от имени Евросоюза к "скорейшему и безусловному освобождению всех задержанных военнослужащих Украины, а также возвращение всех захваченных судов".

По словам европейского дипломата, ЕС также ожидает, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход через Керченский пролив в Азовское море и из него - в соответствии с международным правом".

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Вале де Альмейда пообещал, что в Брюсселе будут внимательно следить за ситуацией. "Мы полны решимости действовать соответствующим образом в тесной координации с нашими международными партнерами",- заявил постоянный представитель Евросоюза при ООН.

Напомним, ВМС ВС Украины 25 ноября сообщили, что пограничные корабли Российской Федерации осуществили агрессивные действия против украинских судов, которые совершали плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь. В частности, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир, в результате чего был поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, а также потерян спасательный плотик. При этом ВМС ВСУ подчеркивают, что о намерении осуществить переход предупреждали заранее и действовали в рамках международного права.

В то же время, в ФСБ России заявляют, что три украинских военных корабля в Азовском море "незаконно вошли в территориальные воды РФ и направились к Керченскому проливу".

Позже ВМС Украины сообщили, что катера ФСБ РФ огнем на поражение повредили МБАК "Бердянск", есть раненый. А затем заявили о захвате всех трех кораблей спецназом РФ и шести раненых.

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26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения сроком на 30 дней в Винницкой, Луганской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, а также это касается внутренних вод Азово-Керченской акватории.

Решение о введении военного положения принято в связи с актом агрессии России против Украины в Керченском проливе. В результате незаконных действий российских силовиков были захвачены три корабля ВМС Украины и взяты в плен 24 украинских военнослужащих. Подконтрольный РФ суд оккупированного Симферополя избрал мерой пресечения для 24 моряков содержание под стражей до 25 января 2019 года. Позже украинцев перевезли в Москву.