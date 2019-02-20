Деньги от растаможивания машин на еврономерах передали в Пенсионный фонд, - замминистра финансов Верланов

Об этом на брифинге сказал заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Законом, который был принят, было установлено, что поступления от растаможивания автомобилей на еврономерах будут направляться в Пенсионный фонд. И, соответственно, эти поступления направлялись в Пенсионный фонд Украины и будут использованы на социальные выплаты и пенсионные выплаты", - сказал Верланов.

По данным Минфина, по состоянию на 19 февраля поступления в государственный бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составляли более 7,6 млрд гривень.

Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации. При этом до 22 февраля действует льготный период растаможивания - со скидкой в 50%.

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