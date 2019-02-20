Деньги от растаможивания машин на еврономерах передали в Пенсионный фонд, - замминистра финансов Верланов

Об этом на брифинге сказал заместитель министра финансов Украины Сергей Верланов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Законом, который был принят, было установлено, что поступления от растаможивания автомобилей на еврономерах будут направляться в Пенсионный фонд. И, соответственно, эти поступления направлялись в Пенсионный фонд Украины и будут использованы на социальные выплаты и пенсионные выплаты", - сказал Верланов.
По данным Минфина, по состоянию на 19 февраля поступления в государственный бюджет от таможенного оформления автомобилей с иностранной регистрацией составляли более 7,6 млрд гривень.
Напомним, 25 ноября 2018 года вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации. При этом до 22 февраля действует льготный период растаможивания - со скидкой в 50%.