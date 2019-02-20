Следы украинских коррупционеров обнаружены в 65 странах мира, - НАБУ. ИНФОГРАФИКА

Об этом говорится в отчете НАБУ о работе в 2018 году, информирует Цензор.НЕТ.
Чаще всего детективам приходится обращаться за помощью к правоохранителям Латвии, Кипра, Великобритании, Германии и Швейцарии.
Почти полтысячи запросов о международной правовой помощи направило Национальное антикоррупционное бюро Украины в компетентные органы других государств. Из них только во II полугодии 2018 года - 118, из которых на 52 дан ответ. Цель запросов - выяснить обстоятельства совершения коррупционных преступлений, в результате которых нанесен ущерб интересам Украины.
Примерами уголовных производств Национального бюро, расследование которых привело детективов за границу, являются: завладение 247 млн грн ГП "АМПУ", нанесение 12,87 млн долл. убытков ПАО "Объединенная горно-химическая компания", нанесение 60,5 млн долл. убытков ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация".
НАБУ и САП предварительно подсчитали, что из-за коррупции, в которой задействованы иностранные контрагенты, государственным интересам нанесен ущерб на сумму около 7 млрд грн.