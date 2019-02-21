Луценко две недели не назначает следователей по делам Майдана, - Горбатюк

Об этом в эфире Громадського заявил руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк, пишет Цензор.НЕТ.

Он пояснил, что закон "О прокуратуре", который предусматривал назначение следователей через Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров, потерял силу 27 ноября 2018 года. Теперь генпрокурор может самостоятельно назначить человека на должность, в соответствии с Кодексом законов о труде.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без изменения законодательства передача в суд дела о расстрелах на Майдане невозможна, - Горбатюк

"Он (Луценко. - Ред.) обещал, потом еще на прошлой неделе на встрече по поводу строительства музея (Революции Достоинства. - Ред.) сказал категорически, что "я назначу", но, к сожалению, этого не произошло", - рассказал Горбатюк.

На вопрос, что может мешать Луценко назначить следователей, он ответил: "Могут мешать советчики, которые говорят, что не стоит этого делать, находя массу причин". По информации издания, генпрокурор Юрий Луценко вторую неделю не может назначить людей на четыре свободные вакансии.

Напомним, 1 февраля генпрокурор Юрий Луценко заявил в телеэфире, что Генеральная прокуратура Украины завершила досудебное следствие в отношении виновных в расстреле людей на Майдане и готова передать дело в суд.

Адвокат семей Героев Небесной Сотни Евгения Закревская в ответ на это заявила, что Луценко лжет. По ее словам, еще не проведены все необходимые допросы, экспертизы и следственные эксперименты. Закревская предположила, что слова Луценко о завершении следствия говорят о его желании свернуть расследование. Подтвердил это заявление и Сергей Горбатюк.

20 февраля Луценко сообщил, что следствие по тем, кто отдал преступные приказы, приведшие к убийствам и ранениям на Майдане, фактически завершено.