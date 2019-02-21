Заместитель генсека ООН по политическим вопросам приедет в Украину в ближайшее время, - замглавы АП Елисеев

Заявил в среду заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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"Было предложение использовать так называемые "Добрые услуги" со стороны генсекретаря. Это предложение было с интересом выслушано", - ответил Елисеев на вопрос о результатах встречи президента Украины с генсеком ООН.

Он пояснил, что во время встречи президент передал письма обращения от родственников и всех украинцев с требованием немедленно и безусловно освободить украинских моряков и в очередной раз обратился к генсеку ООН с просьбой использовать полномочия, предоставленные уставом ООН, для выполнения этой гуманитарной миссии.

"Второе, это, конечно, направление так называемой технической оценочной миссии секретариата ООН на Донбасс для того, чтобы подготовить предложения относительно параметров возможной миротворческой операции. Президент четко заявил: в полномочиях генерального секретаря есть такая возможность, для этого не требуется согласие любой страны-члена ООН и постоянного члена Совета безопасности".

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Елисеев добавил, что надеется на сдвиги в этом вопросе.

"В частности, достигнута договоренность о визите в Украину в ближайшее время заместителя генсекретаря по политическим вопросам для того, чтобы уже начать этот диалог", - пояснил он.

В то же время заместитель главы Администрации президента пока не назвал дату возможного визита.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 20 февраля в Нью-Йорке передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу обращения от украинцев с призывом усилить давление на РФ для освобождения захваченных украинских военных моряков и использовать все возможности, которые есть у генсека согласно Уставу ООН, для решения этой проблемы.

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