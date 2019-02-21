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21.02.19 07:15

В ходе боевых действий один украинский воин получил смертельное ранение. За сутки зафиксировано 13 вражеских обстрелов, - штаб ОС

20 февраля российские оккупационные войска 13 раз нарушили режим прекращения огня, из них 11 раз - из вооружения, запрещенного минскими договоренностями с расходом 125 мин калибров 120 и 82 мм. Кроме того, враг обстреливал укрепления подразделений Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также по украинским защитникам велся прицельный снайперский огонь.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

Так, по данным штаба, в полосе действий оперативно-тактической группировки "Восток" противник семь раз обстрелял опорные пункты украинских сил:

- дважды из минометов калибра 120 мм, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Лебединское;

- дважды из минометов калибра 120 мм - вблизи села Водяное;

- дважды, сначала из минометов калибра 120 мм, а позже - из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, возле населенного пункта Широкино;

- из снайперского оружия - в районе города Марьинка.

В полосе действий оперативно-тактической группировки "Север" оккупантами было  осуществлено шесть обстрелов позиций подразделений Объединенных сил:

- дважды из минометов 82-мм калибра, вооружения боевых машин пехоты и гранатометов различных систем - около поселка городского типа Новоалександровка;

- дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи населенного пункта Хутор Вольный;

- из минометов калибра 82 мм, а также из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Катериновка;

- из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - вблизи поселка Новотошковское.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг за сутки выпустил по позициям ВСУ почти 400 снарядов и мин калибров 122, 120 и 82 мм, трое украинских воинов получили ранения, - штаб ОС

"В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил смертельное ранение", - сказано в сообщении.

Отмечается, что подразделения, которые подверглись огневогому воздействию противника отвечали на вражеский огонь применением всех имеющихся дежурных огневых средств.

По данным разведки 20 февраля один оккупант был уничтожен и двое ранены.

С начала текущих суток огонь по нашим позициям враг не открывал.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

В ходе боевых действий один украинский воин получил смертельное ранение. За сутки зафиксировано 13 вражеских обстрелов, - штаб ОС 01
В ходе боевых действий один украинский воин получил смертельное ранение. За сутки зафиксировано 13 вражеских обстрелов, - штаб ОС 02

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