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21.02.19 07:30

Порошенко в США вручили награду "Международный государственный деятель". ФОТО

Президент Петр Порошенко во время рабочего визита в США получил награду "Международный государственный деятель" Совета по вопросам мировых дел Филадельфии.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

"Глубоко тронут и для меня большая честь получить награду "Международный государственный деятель" Совета по вопросам мировых дел Филадельфии. Я считаю это признанием наших совместных усилий. Я считаю это признанием прогресса, который мы сделали как украинская нация. Я считаю это символом единства и солидарности с Украиной со стороны американского народа, Конгресса и Администрации", - отметил Глава государства.

Порошенко в США вручили награду Международный государственный деятель 01

Фото: пресс-служба Президента

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"Мы не будем упускать шанс сделать значительное положительное влияние на мировые дела и обеспечить лучшее будущее для будущих поколений. Наша благородная миссия - достичь устойчивого мира путем поддержки свободы и демократии. Так как вы делаете в Соединенных Штатах, как мы делаем в Украине и как мы вместе делаем в мире", - добавил Президент, еще раз поблагодарив за врученную награду.

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