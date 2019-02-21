Вступили в силу изменения в Конституцию о курсе Украины на членство в ЕС и НАТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Закон был обнародован в официальной газете Верховной Рады "Голос Украины" 20 февраля и вступает в силу со следующего дня после опубликования.

Согласно тексту закона, изменения вносятся в три статьи Конституции – 85-ю, 102-ю и 116-ю, а также в преамбулу и переходные положения.

Так, Конституция дополнена словами о подтверждении европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины.

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Как сообщалось, Верховная Рада Украины 7 февраля 2019 года утвердила в целом изменения в Конституцию относительно курса государства на обретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО (законопроект №9037). Такое решение поддержали 334 народных депутата. 19 февраля Президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. Источник: https://censor.net.ua/n3112690