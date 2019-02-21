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21.02.19 08:32

Любить Польшу и Украину - это как любить свою маму и влюбиться в девушку, - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск в среду посетил Львов, где выступил с речью во Львовском национальном университете. Туск начал свою речь с заявления, что он считает себя польским патриотом и одновременно решительным европейцем.

Любить Польшу и Украину - это как любить свою маму и влюбиться в девушку, - Туск

Об этом сообщает Zaxid.net, передает Цензор.НЕТ.

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"Не вижу здесь никакого конфликта. Наоборот. Я являюсь польским патриотом и очень люблю Польшу, и очень люблю Украину. Не вижу в этом никакого парадокса. Для меня лично, у меня есть такой опыт, любить Польшу и Украину - это как любить свою маму и влюбиться в девушку", - отметил политик.

Он призвал к единению Украины и Польши, цитируя Папу Иоанна Павла II.

"В Польше до сих пор безопаснее всего призвать к единению с соседями, ссылаясь на Папу. Он сказал в годовщину Волынской трагедии: "Новое тысячелетие требует, чтобы украинцы и поляки не были порабощены своими грустными воспоминаниями прошлого", - процитировал Туск понтифика.

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"Нет сегодня страны, которая больше чем Польша ценит роль независимой Украины в Европе и поддерживает ее проевропейские стремления", - продолжил он.

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