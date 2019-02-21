Австрия будет и дальше поддерживать "Северный поток-2", - Курц

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил австрийский канцлер Себастьян Курц в эфире телеканала ORF-2 по итогам встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом.
"США уже заявляли, что против этого проекта, и мы знаем об этом. Мы поддерживаем этот проект, поскольку заинтересованы в надежных энергетических поставках в Австрию", - сказал канцлер.
Он добавил, что "в конце концов в Европе есть определенная договоренность по этому проекту, и мы будем его продвигать и дальше".
По его словам, газ нужен Австрии для отопления, для производственной деятельности предприятий.
Курц отметил, что Австрия могла бы закупать газ в США, но "до тех пор, пока российская цена лучше американской, Россия является для нас более привлекательным партнером".
Он считает, что Трамп, "как бывший бизнесмен, поймет, что в этом вопросе у нас разные интересы".
Напомним, ранее в поддержку "Северного потока-2" высказалась федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.
"Российский газ останется российским газом, каким бы путем он к нам не поступал – через Балтийское море или через Украину. А Россия останется нашим партнером", – продолжила канцлер.
При этом Меркель добавила, что Украина должна остаться транзитером российского газа. И заметила, что все остальные газопроводы, в том числе "Ямал", проходящий через Польшу и Беларусь, не изменят транзитную роль Украины.
Также, по словам канцлера ФРГ, новые санкции против России должны быть согласованы с Украиной.