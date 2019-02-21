Суд отменил постановление о закрытии дела по расстрелу Евромайдана против экс-главы хмельницкого УСБУ Крайтора

Постановление было вынесено военной прокуратурой в марте 2015 года. Ее отменил по ходатайству адвоката по делам Майдана Евгении Закревской судья Шевченковского районного суда Львова Павел Эдер в пятницу, 15 февраля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на theinsider.ua

В 2015 году, когда было вынесено постановление о закрытии, расстрел у Хмельницкого СБУ 19 февраля 2014 расследовала военная прокуратура. Вследствие стрельбы вероятно из здания СБУ 19 февраля 2014 года погибли два человека и четверо были ранены.

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Подозрение выдвинули Виктору Крайтору, однако впоследствии военная прокуратура перевела его в разряд свидетелей, а уголовное производство было закрыто.

Руководитель управления спецрасследований, которому удалось реанимировать расследование по этому делу, рассказывал журналистам, что по версии военной прокуратуры, первая жертва расстрела была убита самими же протестующими, а единственная неповрежденная гильза с места преступления - "утеряна" в ходе следствия, которое проводила военная прокуратура.

Прокурор Бурлака в суде

В 2018 году у Управления спецрасследований следствие забрали и снова передали военной прокуратуре.

Хотя следствие по делу и было восстановлено, однако "неотмененное постановление могло исключить привлечение Крайтора к уголовной ответственности", - объясняет Закревская.

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К тому же, по ее словам, в ходе судебного разбирательства 15 февраля позиция защиты Виктора Крайтора совпадала с позицией представителя военной прокуратуры, который пришел в суд. Это был тот самый прокурор Бурлака, который в 2015 и вынес постановление о прекращении производства по Крайтору по статье 425 Уголовного кодекса в связи с отсутствием состава преступления.

Прокурор в заседании также ходатайствовал о том, чтобы проводить его в закрытом режиме, не допуская журналистов, однако судья отклонил это ходатайство.

"Позиции прокурора Бурлаки и адвоката Крайтора странным образом совпали. Вопросов к Лилии Петровне (адвокат Крайтора. - Ред.) нет: защита клиента - основная задача адвоката. А неотмененное постановление о закрытии уголовного производства в отношении лица - это же серьезный инструмент защиты. Но есть серьезные вопросы к военной прокуратуру. Ведь сейчас именно военная прокуратура осуществляет процессуальное руководство в этом деле.", - прокомментировала Закревская ход заседания.