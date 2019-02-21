В связи с проведением футбольного матча столичное метро будет работать на час дольше, а три станции - в особом режиме, - КГГА

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".
Итак, станция метро "Олимпийская" работать не будет, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, "Дворец спорта" закрывается на выход.
После 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.
Кроме того, метро будет работать на час дольше.
Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Дополнительный час добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенного на входе и на платформе.
Также продлевается работа маршрутов наземного общественного транспорта, которые проходят возле станций метро.