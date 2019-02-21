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21.02.19 09:21

В связи с проведением футбольного матча столичное метро будет работать на час дольше, а три станции - в особом режиме, - КГГА

21 февраля с 21:00 до 22:00 из-за футбола вводится особый режим работы станций метрополитена.

метро

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГГА, об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Итак, станция метро "Олимпийская" работать не будет, "Площадь Льва Толстого" закрывается на вход, "Дворец спорта" закрывается на выход.

После 23:00 возможно ограничение входа на эти станции.

Кроме того, метро будет работать на час дольше.

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Последний поезд отправится с каждой станции в разное время. Из центра города - около 1:15. Дополнительный час добавляется к обычному расписанию каждой станции, размещенного на входе и на платформе.

Также продлевается работа маршрутов наземного общественного транспорта, которые проходят возле станций метро.

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