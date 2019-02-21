Организатор незаконного производства и сбыта фальсифицированного алкоголя на Николаевщине осужден к 3 годам тюрьмы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках проведения операции "Акциз" было установлено, что житель областного центра наладил в собственном домовладении и гаражном помещении подпольное производство фальсифицированных алкогольных напитков.

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Незаконно изготовленную продукцию и табачные изделия с поддельными марками акцизного налога Украины он сбывал по территории всей Украины через сеть Интернет.

Всего в течение 2017 года фигурантом было продано фальсифицированной подакцизной продукции на 2 млн грн.

По результатам проведенных мероприятий налоговой милицией было изъято из незаконного оборота подакцизных товаров и оборудования почти на 1 млн грн.

Согласно приговору суда указанный гражданин признан виновным по ч.1 ст. 199 и ч.1 ст.204 УК Украины и ему назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с конфискацией и уничтожением вещественных доказательств.

Мероприятия по противодействию незаконному обороту подакцизных товаров в рамках операции "Акциз-2019" продолжаются.