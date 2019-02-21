Размер субсидии на оплату ЖКХ в январе уменьшился на 21,3% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года, - Госстат

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра Государственной службы статистики.

Средний размер назначенной субсидии на одно домохозяйство в январе 2019 г. уменьшился по сравнению с соответствующим периодом 2018 г. на 21,3% и составил 915,9 грн.

В январе 2019 г. за субсидиями на оплату жилищно-коммунальных услуг обратилось 279,4 тыс. домохозяйств, что на 55,5% больше, чем в январе 2018 г. При этом на домохозяйства в городах приходилось 62,1% таких обращений, в сельской местности - 37,9%.

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В январе 2019 г. назначены субсидии 367,5 тыс. домохозяйствам (учитывая тех, кто обратился за субсидиями в 2018 г., но назначены они им были только в 2019 г., и тех, которым продлены субсидии в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 21 октября 1995 г. № 848), из них в городских поселениях - 236,3 тыс. домохозяйств, в сельской местности - 131,2 тыс. по сравнению с соответствующим периодом 2018 г.. количество таких домохозяйств увеличилось в 2,1 раза.

Отмечается, что сумма субсидий, предназначенных домохозяйствам, в январе 2019 г. составляла 336,6 млн грн (в городских поселениях - 198,6 млн грн, в сельской местности - 138,0 млн.грн), в соответствующем периоде 2018 г. - 204,7 млн грн (в городских поселениях - 136,9 млн грн, в сельской местности - 67,8 млн грн).

Напомним, 2 февраля в Киеве вступили в силу новые тарифы на холодную воду и водоотведение. Новые тарифы были утверждены НКРЭКУ 25 января 2019 .