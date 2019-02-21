28-летнего жителя Киева оштрафовали за политическую рекламу на балконе, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

По данным ведомства, происшествие случилось на улице Белорусской в ​​Шевченковском районе столицы.

Во время патрулирования участковые офицеры полиции обнаружили агитационный баннер в запрещенном месте. В результате правоохранители составили на 28-летнего киевлянина административные материалы по ч. 1 ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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Санкцией статьи предусмотрен штраф до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.