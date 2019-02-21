28-летнего жителя Киева оштрафовали за политическую рекламу на балконе, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
По данным ведомства, происшествие случилось на улице Белорусской в Шевченковском районе столицы.
Во время патрулирования участковые офицеры полиции обнаружили агитационный баннер в запрещенном месте. В результате правоохранители составили на 28-летнего киевлянина административные материалы по ч. 1 ст. 212-14 (Нарушение порядка размещения агитационных материалов или политической рекламы или размещение их в запрещенных законом местах) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Санкцией статьи предусмотрен штраф до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.