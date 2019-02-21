Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.02.19 10:34

Подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец из "Черной роты" мог погибнуть в Сирии, - СМИ

Бывший сотрудник "Беркута" Руслан Горбик, который в составе так называемой "Черной роты" участвовал в 2014 году в расстрелах на Майдане, мог погибнуть в Сирии.

Подозреваемый в расстрелах на Майдане экс-беркутовец из "Черной роты" мог погибнуть в Сирии, - СМИ

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По данным издания, сейчас эту информацию проверяет следствие.

Отмечается, что, по словам его матери, после победы Революции Достоинства объявленный в розыск экс-беркутовец сбежал в РФ.

В 2015 году он получил российское гражданство и начал работать сначала массажистом, а позже устроился в полицию.

После этого, в феврале 2018-го родным Горбика сообщили о его смерти, не уточнив при этом ее обстоятельства.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 36 подозреваемых в преступлениях против участников Майдана работают правоохранителями, - Горбатюк

Похоронили бывшего беркутовца в родном поселке Лучинец Винницкой области, а его тело передавали родственникам на границе с Россией в Харьковской области.

При этом по данным ГПУ, полученным от местных жителей, Горбик мог погибнуть в Сирии в качестве наемника во время операции с участием ЧВК Вагнера. Сейчас эту информацию проверяют следователи.

Родные Горбика заявили, что о его службе наемником ничего не знали, отмечая, что он был очень скрытным.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100