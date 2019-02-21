Сергея и Юлии Скрипалей, возможно, уже нет в живых, - посольство РФ в Великобритании

Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Великобритании, передает Цензор.НЕТ.

"Представителям посольства вопреки нормам международного права и двусторонней Консульской конвенции 1965 года не был предоставлен доступ к российским гражданам. Поэтому мы не можем констатировать факта нахождения в живых Сергея и Юлии Скрипалей", – говорится в сообщении посольства.

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В ведомстве добавили, что Сергея Скрипаля никто не видел с 4 марта прошлого года. Юлия же появилась на экране всего однажды, в мае 2018 года, в формате видеообращения.

"Все это свидетельствует о том, что наши граждане по меньшей мере пребывают в условиях изоляции", – добавили в российской дипмиссии.

Напомним, проживающий в Великобритании экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в 2006 году за шпионаж в пользу британских спецслужб, и его дочь Юлия 5 марта 2018 года пострадали в результате отравления неизвестным веществом в торговом центре города Солсбери.

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Правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

5 сентября 2018 года прокуратура Великобритании назвала имена двух россиян, подозреваемых в попытке покушения на жизнь Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери: Александр Петров и Руслан Боширов. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила: "Подозреваемые в отравлении Скрипалей являются офицерами ГРУ Генштаба РФ". Премьер призвала страны-союзницы Великобритании активизировать совместные усилия, чтобы противостоять российской разведке.

В январе 2019 года исполком Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)проголосовал за внесение нервно-паралитического вещества "Новичок" в список запрещенных веществ.