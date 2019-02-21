СБУ открыла уголовное производство в связи с размещением свастики в одном из ТРЦ Киева

Об этом сообщает СБУ в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"По инициативе Службы безопасности Украины совместно с Киевской местной прокуратурой №5 19.02.2019 зарегистрировано и начато расследование уголовного производства по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.436-1 Уголовного кодекса Украины (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) по факту размещения в одном из торгово-развлекательных центров Киева нацистской символики", - сообщает СБУ.

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В СБУ заявили, что и дальше будут "жестко реагировать на подобные проявления и осуществлять все необходимое, чтобы организаторы и исполнители этой провокации понесли установленное законом наказание".

16 февраля пользователи Фейсбук сообщали, что в торговом центре Киева "Gorodok Gallery" (возле станции метро "Почайна") в холле на центральных ступеньках, которые оснащены LED-подсветкой, неизвестные вывели изображение свастики, размещенное в белом квадрате на красном фоне.