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21.02.19 11:02

Аэродром "Бельбек" в 2014 году захватывали военнослужащие ВС РФ, - террорист Гиркин

Российский террорист Игорь Гиркин, участвовавший в оккупации Крыма и выступавший одним из инициаторов российской агрессии на Донбассе в 2014 году, подтвердил, что аэродром "Бельбек" захватывался "официальными "зелеными человечками"".

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Об этом Гиркин написал у себя на странице в соцсети, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на блогера Necro Mancer.

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Так, коментируя информацию о его участии в захвате аэродрома "Бельбек", террорист отметил, что "никогда не захватывал аэродром "Бельбек" - это делали официальные "зеленые человечки". Я всего-лишь руководил группой ополченцев, первой прибывшей в гражданский аэропорт Симферополя для предотвращения предполагаемого прибытия туда Турчинова". 

Напомним, что "зелеными человечками" именуют военнослужащих РФ, которые без каких-либо опознавательных знаков принимали участие в оккупации Крыма и Донбасса.  

Аэродром Бельбек в 2014 году захватывали военнослужащие ВС РФ, - террорист Гиркин 01

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