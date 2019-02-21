СБУ неизвестно о гибели экс-беркутовца из "Черной роты" Горбика в Сирии

Об этом сообщил в комментарии телеканалу "Прямой" руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов, передает Цензор.НЕТ.

"Что касается Руслана Горбика, Служба безопасности сегодня не располагает информацией ни о его участии в составе подразделения военной российской разведки, известной как ЧВК Вагнера на территории Сирии, ни о факте его гибели", - сказал он.

В то же время в СБУ убеждены, что Горбик не был в составе ЧВК Вагнера год назад.

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"Мы уверены в том, что его не было в этой структуре год назад во время удара войск коалиции по наемникам ЧВК Вагнера в Сирии во время так называемого пригожинского наступления", - отметил Гуськов.

По его словам, нельзя верить молве о гибели кого-то из участников ЧВК Вагнера, поскольку были случаи, когда "наемники по разным причинам сами инициировали слухи о своей гибели в Сирии, но на самом деле они до сих пор живы".

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Гуськов также сообщил, что недавно в оккупированном Крыму прошел набор в ряды ЧВК Вагнера. Новые наемники будут отправлены в Судан. Имена новобранцев чиновник пообещал обнародовать в ближайшее время.

Ранее "Громадське" сообщило, что подозреваемый в расстрелах участников Майдана бывший "беркутовец" Руслан Горбик, который в конце февраля 2014-го выехал в Россию и был объявлен в розыск, мог погибнуть в Сирии, на службе в ЧВК Вагнера.