Украина расторгнет договор с РФ по Азовскому морю в обозримой перспективе. Но это не является панацеей, - Климкин

Об этом в интервью Цензор.НЕТ сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
"В обозримой перспективе мы это сделаем. Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы мы расторгли его раньше, Россия использовала бы это для ослабления нашей юридической позиции.
Но расторжение договора по Азову не является панацеей. Это тоже нужно понимать. То, что происходит вокруг российской узурпации прав по Керченскому проливу и ползучей оккупации Азовского моря, имеет ответ, только если мы работаем одновременно в трех сферах: безопасности, в экономической и юридической плоскостях. Так же, как и решение о Донбассе только в сфере безопасности не имеет смысла", - сказал он.
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