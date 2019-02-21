Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
21.02.19 11:30

В ближайшие дни в Украину придут морозы до -18°С, - ГСЧС

По данным Укргидрометцентра, 21 февраля в большинстве областей страны порывы ветра 15-20 м / с.

В ближайшие дни в Украину придут морозы до -18°С, - ГСЧС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

22-24 февраля изменение погодных условий: 22 февраля в западных, южных, Житомирской, Винницкой, Кировоградской и Донецкой областях умеренный снег (восстановление снежного покрова высотой 1-6 см), местами налипание мокрого снега, в Карпатах значительный снег, снижение температуры в Украине ночью до 3-10 ° мороза, днем ​​до 0-6 ° мороза;

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю от переохлаждения и обморожений пострадали 264 украинца, 10 человек умерли, - Минздрав

23-24 февраля сохранится холодная погода без осадков с температурой ночью 6-12 ° мороза, днем ​​2-7 ° мороза, в Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Луганской областях ночью 12-18 ° мороза, днем ​​5-10 ° мороза .

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100